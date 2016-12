Jenssen slo kometen

Jenssen ble klokket inn på 35,42 minutter etter å ha gjennomført 15 kilometer i fristil i Tydal, og Hommelvik IL-løperen endte dermed på andreplass bak Magnus Stensås fra Tydal IL i herrenes seniorklasse. Høsflot Klæbo, som tidligere i vinter har imponert i verdenscupen, ble nummer fire, 11 sekunder bak Jenssen.

John Magnus Haugen fra Hommelvik endte på 7. plass i klassen som rommet 15. startende 4. juledag.

Bronse til Renå

Eiril Fuglem Renå fra Hommelvik IL ble nummer tre i damenes seniorklasse. Silje Theodorsen fra Kvaløysletta vant tikilometeren i Tydal .

I 18-årsklassen ble Hedda Aksnes nummer to av kun to startende. Kristin Moen fra Byåsen seiret.

Herrejuniorene gikk en distanse på 10 kilometer, og i 18-årsklassen endte Sander Øwre Haugan opp med en 5. plass. Odin Garli fra Sokna IL vant.

God deltagelse

Mange Hommelvik-utøvere hadde tatt turen til Tydal 4. juledag for å konkurrere under fine forhold. I de fleste ungdomsklassene stilte klubben med deltagere, og Embla Aksnes i 12-årsklassen for jenter endte opp med en gledelig seier. Hun ble klokket inn ett sekund foran Oda Sæter fra Byåsen. Maja Kyllo, også fra Hommelvik, ble nummer fire.

I 14-årsklassen for gutter ble Amund Flataker nummer fire. Dagen etter reiste han til Selbuskogen skisenter hvor han ble nummer to i Skallrennet.

I 13-årsklassen i Tydal ble Birger Tuff og Sander Svendgård, begge fra Hommelvik, henholdsvis nummer fire og fem, mens Tobias Korsan og Trym Lyng Korsan delte tredjeplassen i 12-årsklassen.