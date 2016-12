Stormen hadde ikke skylden for at greinene ble ødelagt

Virksomhetsleder Olav Bidtnes i Malvik kommune har fulgt med kommentarene på saken MB skrev om trærne langs Havnevegen.

- Jeg ser at det er noen som har skyldt på stormen. Men det er ikke riktig, for det er Malvik kommune som har klipt trærne med en kantklipper. Dette er en vegetasjonsklipper som har en sylinder med roterende kniver.

– Årsaken til at dette er gjort, er at det var greiner som hang utover veien. Ved et eventuelt snøfall ville greinene bli hengende ned på veien, slik at brøytebil ikke kan komme seg fram. Greinene er fjernet av hensyn til vintervedlikeholdet av veien. Arbeidet ble utført på en rasjonell måte med rasjonelt utstyr, sier Bidtnes og legger til at vegetasjonsklipperen vanligvis brukes til mindre buskas langs vei.

– Jeg har forståelse for at noen ikke synes at denne måte å kutte trær på ikke er pent og det tar vi til etterretning.

Er det bra for trærne?

– Det skal gå greit på denne tida av året. Vi hadde ikke noe alternativ og måtte ta dette kjapt på grunn av snørydding og strøing.

– Dette er en vei hvor mange går tur. Har det ikke vært fornuftig å kuttet trærne på en mer estetisk måte?

– Vi har ikke tid til å bruke mannskap til å kutte de på en annen måte. Det vil bli foretatt lignende kutt i tida fremover, og det er ikke noe problem i 90 prosent av tilfellene.

– Synes du det ble fint i Havnevegen?

– Jeg synes ikke det ble fint, samtidig ber jeg om forståelse for at vi må få gjøre ting på en rasjonell måte, sier virksomhetsleder Olav Bidtnes.