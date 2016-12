Vil at staten skal betale for ny vei

Politikerne vil ikke bygge vei mellom Sveberg og Hommelvik nå. Administrasjonen håper imidlertid å få realisert lokalveien med penger fra staten.

Konstituert virksomhetsleder ved areal- og samfunnsplanlegging, Willy Stork, mener lokalveien bør innlemmes i det planlagte E6-prosjektet og bygges samtidig med utvidelsen av motorveien gjennom Malvik.

Samarbeid

Han sier det i hovedsak er to grunner til å se de to prosjektene i sammenheng: Ved stenging av Stavsjøfjelltunnelen velger mange bilister snarveien gjennom boligfeltet på Grønberg. En ny vei vil sette en stopper for den ulovlige gjennomkjøringstrafikken. Fire felt på E6 mellom Ranheim og Værnes innebærer et nytt tunnelløp i Stavsjøfjellet. De utsprengte steinmassene vil kunne brukes i byggingen av avlastningsveien og dermed forenkle arbeidet.

– Vi har spilt inn dette overfor Statens vegvesen og håper å få til et samarbeid. Begge parter bør ha interesse av en ny avlastningsvei, sier Stork.

Helt annen kostnad

Den planlagte veitraseen går fra toppen av Dalabakken og kommer ut i tunnel i Thoresenberget i Hommelvik. Kostnaden ble grovt beregnet til mellom 80 og 90 millioner kroner av kommuneplanleggerne for noen år tilbake. Nå tar kommunen sikte på å få staten med på et spleiselag.

– Dersom vi får til et samarbeidsprosjekt med Vegvesenet kan kostnaden bli annerledes, sier Stork.

Politiet støtter ny vei

Virksomhetsleder ved FDV-kommunalteknikk og kommunens representant i trafikksikkerhetsutvalget, Olav Bidtnes, var derfor tydelig da han snakket til planpolitikerne tidlig denne måneden. Bidtnes pekte på utfordringene i Dalabakken og poengterte viktigheten av å få prosjektert lokalveien snarest mulig, slik at kommunen har en plan å legge fram når startskuddet går for E6-utbygginga.

Han får medhold av politiførstebetjent og medlem i trafikksikkerhetsutvalget, Svein Erik Gjølmesli.

– Politiet støtter en slik vei i et trafikksikkerhetsperspektiv. Omtrent hver gang det er tunnelstengninger på E6 får vi melding om ulovlig kjøring i Dalabakken, sier han.

Ikke kapasitet

Gjølmesli sier tunge kjøretøy ofte forviller seg inn i boligfeltet på Grønberg og er bekymret på vegne av de myke trafikantene.

Han erkjenner at politiet ikke har kapasitet til å håndheve dagens gjennomkjøringsforbud.

– Vi har rett og slett ikke mulighet til å stå der og kontrollere trafikken regelmessig. Det kan vi ikke prioritere, sier han.

Krever ny trasé

I et vedtak fra kommunestyret mandag 12. desember heter det at det politiske flertallet ikke ønsker å prioritere bygging av hele veiforbindelsen mellom Sveberg og Hommelvik nå.

Arbeiderpartiets planpolitiker og leder for areal- og samfunnsplanlegging, Bernt Ole Ravlum, krever at administrasjonen først utreder alternative trasévalg for lokalveien.

– Vi vil ikke bygge ut den planlagte traseen. Trasévalget er en voldtekt av omgivelsene. Det vil rasere kulturminner ved Sollielva, legge beslag på dyrka mark og ødelegge et levende jordbruk på Halstad gård. Vi er nødt til å se på andre løsninger. Dersom vi finner en alternativ trasé, har grunneier ved Halstad gård uttalt at han vil være behjelpelig med areal til mellomlagring av utsprengt stein til en ny vei, sier han.

Kommunestyret vedtok derimot å sette i gang en såkalt detaljplanlegging av strekningen mellom Sveberg og Brattalia.

Betaler årlig beløp

Bakgrunnen er den økonomisk forpliktende avtalen mellom kommunen og en grunneier i Brattalia. Sistnevnte avsto i 2006 ei tomt til slakteriet. I den forbindelse forpliktet Malvik kommune seg til å bygge vei og ledningsnett frem til eiendommen i løpet av de fem neste årene. Veien har imidlertid aldri blitt realisert og kommunen har betalt en årlig kompensasjon for forsinkelsene.

–Vi ønsker å prioritere denne strekninga, slik at vi får avsluttet denne avtalen. I tillegg er det viktig for oss å få prosjektert området kommunen eier i Brattalia for boligbygging. Der ligger det et inntektspotensial, sier Bernt Ole Ravlum.