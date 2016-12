Julens musikkopplevelse på Rampa

For sjette året på rad inviterer Vika Storband til Julejazz på Cafe Rampa 5. juledag.

Tradisjon

– Julejazzen i Hommelvik har etter hvert blitt en god juletradisjon. Storbandet vil også i år presentere en variert musikalsk meny som vi er sikre på vil falle i smak, sier Ole Hermann Sveian som spiller trompet i bandet.

– Alt er klart. Vi har hatt fire øvelser og skal bare ha en liten finpuss på formiddagen før konserten. Nytt av året er at vi har fått ny musikalsk leder i Sturla Hauge Nilsen. Han er utdannet trompetist og dirigerer blant annet Kjellerbandet i Trondheim. Han har flyttet til Midtsand og er med oss på konserten, sier Sveian.

Tre solister

–Trude Bekkavik og Morten Teigen er med som før, men vi har også fått med oss Trine Hansen. I tillegg spiller Lundbergz danseorkester, som er ungdomsgruppa i Hommelvik juniorkorps. Gruppa spilte senest i sommer for selveste kongen, forteller Sveian.

tre sett

–Vi starter å spille klokka åtte og holder det gående til godt over klokka elleve på kvelden, sier Sveian og legger til at Stein Hofstad har laget en egen meny for kvelden.

–Det har vært fullt hus siden vi startet opp med konsertene. Det har blitt en tradisjon som folk ser ut til å sette pris på, sier Ole Herman Sveian.