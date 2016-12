Striden om gården på Saksvik fortsetter

Malvik kommune mener eieren har startet riving av bygningene på gården Saksvik øvre uten nødvendig tillatelse. Eier Karl Ove Bjørnstad, som ønsker å bygge ut eiendommen med leilighetsbygg, har blankt avvist kommunens påstander og har klaget på ileggelsen av et straffegebyr på 400.000 kroner. Medlemmene i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) avviste enstemmig klagen og sendte den over til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Verneverdig

Allerede i 2013 ga Sør-Trøndelag fylkeskommune uttrykk for bekymring fordi deler av gårdsbygningene var revet. Det ble i vår sendt forhåndsvarsel om ileggelse av straffegebyr for å ha startet riving av verneverdige bygninger uten nødvendig tillatelse. Eier svarte da at det ikke dreide seg om riving av bygningene, men nødvendige demonteringer av trevirke med sterke råte- og soppskader. En begrunnelse som Malvik kommune ikke har godtatt, og som resulterte i at kravet om straffegebyr ble opprettholdt.

Mangelfullt og uriktig

På vegne av eier har advokatfirmaet Riisa & Co i et omfattende svar avvist påstandene og grunnlaget for straffegebyret.

– Byggenes og områdets verneverdi er vurdert på mangelfulle og uriktige forutsetninger. Store deler av de arbeider som beskrives som rivning, er ikke søknadspliktig rivning, hevder advokatfirmaet i klagen på gebyret.

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging la under sin behandling av klagesaken avgjørende vekt på administrasjonens begrunnelse og argumentasjon, og at det her er snakk om en profesjonell aktør som bør kjenne regelverket godt. Derfor vedtok utvalget enstemmig å avvise klagen på det ilagte straffegebyret, og saken ble oversendt fylkesmannen for videre kalgehenadling.