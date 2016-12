Dette er det viktigste for oss i jula

– Å være sammen med familien er viktigst, sier Sander (12) og Roar Svendgård.

De to hommelvikingene svarer det samme som folk flest når de blir spurt om hva som er det viktigste i jula for dem.

Drømmejula

Når drømmejula skal defineres, sier ni av ti at samvær med familie er viktig, åtte av ti vil ha god mat og to av tre vil slappe av. Juleevangeliet og å gå i kirken kommer langt ned på listen.

Bare én av seks, eller 14 prosent, syns juleevangeliet og kirkebesøk er viktig i jula. Det framgår av en undersøkelse utført av Ipsos på vegne av DNB.

Sander på 12 ser fram til mye god mat, kos med familien og selvsagt masse gaver.

– Jeg ønsker meg boble skijakke og en høyttaler, sier han.

Sander er slett ikke sikker på at slike gaver ligger under juletreet. For gaveønskene koster mye penger.

Pappa Roar Svendgård smiler lurt.

De to hommelvikingene besøkte kjøpesenteret Torgkvartalet i Stjørdal lille julaften. Bladet traff dem mens de tok en hvil på benken i førjulsstria.

Roar er til daglig inspektør ved Hommelvik ungdomsskole. Han ser fram til å kunne ta noen dager fri og slappe av i jula.

Hygge

De fleste av oss forbinder julen med omtanke for andre, tradisjoner, stemning, ro, familietid og glade barn. Så fort det blir mørkere ute begynner vi å glede oss til jul.

– Vi ser for oss en hyggelig og rolig førjulstid med kakao og pepperkakebaking, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl til NTB.

Generelt er folk flest veldig opptatt av dette, men hvor opptatt vi er av juleelementene, varierer med kjønn, sivil status og økonomi, og ikke minst alder.

Film og TV

Bare 16 prosent av eldre over 60 år sier at film og TV er viktig i jula, og 42 prosent vil slappe av. For befolkningen totalt er film og TV viktig for 36 prosent, mens 67 prosent vil slappe av:

– Det overrasker ikke så mye, siden de fleste eldre har god tid og kan gjøre slikt ellers også, sier sjefredaktør Anne Marit Hjelme i «Vi over 60».

Også når det gjelder julepynting, gaver, familieselskaper og mat er eldre gjennomgående mindre interessert enn andre. Samtidig er rundt 20 prosent veldig opptatt av juleevangeliet og å gå i kirken, mens hele 38 prosent vil lese bøker i jula, mye høyere tall enn for andre.

– Mange opplever nok de store familieselskapene som masete, noen blir fort trøtte, og andre er litt ferdige med den tradisjonelle norske feiringen. Vi ser en økende tendens til at mange velger å reise bort, vårt ferieanlegg i Spania er helt fullt over jula, både par, venner og single.

– Blant de eldste eldre er det heller ikke så rart at de ikke er så opptatt av gaver og matlaging lenger, men at julebudskapet ellers står sterkt.

Kvinnejul

Hjelme påpeker også at mange eldre er alene, og at interessen for juletradisjonene da avtar for noen. Tallene viser at single generelt er mindre opptatt av juleting enn familier og personer med partner. Størst er interessen for gaver, pynt og kos hos barnefamilier og unge voksne.

Jo høyere inntekt, desto mer opptatt er folk av jul. Ikke minst er kvinner mye mer julefiksert enn menn. Sandmæl tror kvinner føler et press, både fra omgivelsene og seg selv:

– Vi ser på alle rundt oss som rekker å pynte, handle gaver, arrangere juleselskap og lage hjemmelaget julekalender til barna, mens de er i fulltidsjobb, og tenker at alle andre får det til. I realiteten er nok alle de andre like stresset som deg selv, og like engstelige for ikke å innfri forventningene, sier hun.

Den eneste aktiviteten menn er mer opptatt av enn kvinner i jula, er å feste med venner.