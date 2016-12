Vil ha lavere økning i gebyr

Etter et forslag fra Rakel S. Trondal på vegne av SV, Ap, MDG og Sp vedtok kommunestyret at rådmannens forslag til økt gebyr for praktisk bistand i hjemmet skal vurderes redusert.

Øker med 106 kroner

Rådmannens forslag til endring av egenbetalingen var en økning på 15 prosent, fra 704 til 810 kroner for dem som har en inntekt tilsvarende 2-3G. Mens de med inntekt under 2G skal betale en egenandel lik statens satser som er vedtatt i statsbudsjettet.

Kommunestyrets vedtak sier at en mulig reduksjon av gebyret, fra 15 til fem prosent for de med inntekt på to og tre ganger grunnbeløpet i folketrygden (2-3G), skal vurderes når budsjettet for 2017 revideres. Grunnbeløpet utgjør per 1. mai 2016 kroner 92 576 per år. Det er i dag 170 som mottar praktisk bistand i hjemmet i Malvik kommune. 102 av disse har en inntekt under 2G, og 36 har en inntekt som tilsvarer 2-3G.

Denne saken skal oversendes Utvalg for helse og velferd.

Høyre ble nedstemt

Et endringsforslag fra Morten Olafsen (H), om at gebyret øker med fem prosent, og at det fra 1. januar skulle utgjøre 740 kroner, ble nedstemt med 12 mot 19 stemmer.

Et forslag fra Olafsen om at fullkostabonnement for levering av mat økes med seks prosent, og da ville utgjøre 4.240 kroner per uke ble også nedstemt av flertallet i kommunestyret.