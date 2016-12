Valgt inn i samarbeidsutvalg

Etter et forslag fra Anne S. Mostervik (Ap) ble leder i Utvalg for oppvekst og kultur, Trond Hoseth (Ap), valgt som politisk representant i samarbeidsutvalget ved Sandfjæra barnehage.

Astrid Dalhaug fremmet på vegne av KrF, V og Pensjonistpartiet forslag på Anne Grethe Thorstensen (PP) som fast medlem av samarbeidsutvalget ved barnehagen. Av kommunestyrets 31 medlemmer stemte 24 på Trond Hoseth, mens sju stemmer ble avgitt for Thorstensen.

Ronny Farsund (H) ble i kommunestyret enstemmig valgt som vararepresentant til samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgene skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet ledd for alle parter i skole- og barnehagesamfunnet. SU skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skole/barnehage og lokalsamfunnet.