Skoleklasse har anmeldt over 90 bøker

I løpet av tre måneder har Runa Altmann Krogstad, Sigurd Støbakk og klassekameratene i 9B anmeldt over 90 bøker.

Klassen ved Vikhammer ungdomsskole har i høst vært med på et leseprosjekt gjennom Foreningen Les. I tre måneder har de.

20 elever har de siste tre månedene lest til sammen over 90 bøker og skrevet like mange anmeldelser.

Månedens anmeldelse

Sigurd Støbakk ble til og med kåret til månedens anmelder av Forening Les og fikk en fin bokpremie, heder og ære.

–Jeg skrev månedens beste anmeldelse. Jeg anmeldte boka «Så hyggelig», sier Sigurd Støbakk som medgir at det er på skolen han leser bøker.

–Hva gjorde at du hadde den beste anmeldelsen?

–Jeg er kanskje god til å forklare hva jeg mener, forklarer Støbakk.

Han ble også intervjuet på nettsida til uprisen.

Leste 13 bøker

Runa Altmann Krogstad har lest hele 13 bøker.

–Ja, jeg liker å lese. I løpet av denne perioden har jeg lest 13 bøker, sier Runa som leser bøker både på skolen og hun har tid til det.

–Jeg liker bøker og leser mest Science Fiktion og fantasy. Jeg liker ikke drama så veldig godt, det blir fort kjedelig.

–Du leser mye?

–Ja, jeg leser ganske mye, men de fleste bøkene er skrevet på engelsk, sier Runa Altmann Krogstad.

Lærer Hilde Straumbotn forteller at klassen er den eneste fra Malvik som deltar i prosjektet.

–Vi var så heldige å få være med på noe som heter Uprisen. Det går ut på at ungdomsskoleelever skal lese ungdomsbøker utgitt i 2016, og publisere anmeldelser på uprisen.no. På den måten er vi med på å kåre årets ungdomsbok. Uprisen er en prestisjefylt pris for ungdomsbokforfattere, sier lærer Hilde Straumbotn.

Endret holdning

Hun forteller at klassen var negative i utgangspunktet, men at de har endret innstillingen i løpet av høsten.

–For å holde motivasjon og koken opp, har vi gjennom høsten hatt belønninger når vi til sammen har lest så og så mange sider. Vi har blant annet sett film, spist kake, osv. Prosjektet ble avsluttet tirsdag feire seg selv med pizza og brus i skolekantina.

Bedre karakterer

– Og nå har norskkarakterene blitt mye bedre?

–Det tror jeg faktisk. Jeg har nettopp rettet tentamen til elevene.

–Alle har gått opp en karakter?

–Det er vanskelig å si, men på tentamen hadde alle elevene noe å uttrykke, og klarte å skrive en refleksjonstekst. Det er ikke alltid at det er slik.

Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste norske ungdomsbok. Kåringen går over et helt skoleår og involverer 900 ungdommer. Uprisen deles ut under Norsk Litteraturfestival i mai.

Prisen administreres av Foreningen Les i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken.