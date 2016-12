Andrea forlenger med Byåsen

Målvakt Andrea Austmo Pedersen (22) fra Saksvik har skrevet under ny kontrakt med Byåsen Håndball Elite.

– Det stemmer det. Andrea skrev under en ny kontrakt med oss denne uka, sier styreleder Oddvar Aardahl i Byåsen Håndball Elite. I tillegg til sakvikjenta så har også tre andre spillere de siste dagene signert på en forlengelse av sine kontrakter. Det gjelder Kristin Venn, Oda Uthus og Maria Hjertner som alle har signert på en treårskontrakt ifølge trondheimsklubbens hjemmeside.

Europamestere

Styreleder Aardahl har gått rundt med et bredt glis de siste dagene etter at to av Byåsens spillere, Silje Katrine Waade og Emilie Hegh Arntzen, bidro i stor grad til at det norske landslaget kunne reiste hjem fra Sverige med en gullmedalje fra europamesterskapet etter å ha slått Nederland med ett mål i finalen i Scandinavium i Göteborg sist søndag.

EHF-cupen

På grunn av EM-sluttspillet i Sverige de siste par ukene pluss oppkjøring i forkant av mesterskapet, har det vært spillepause i toppserien for kvinner en god tid. Byåsens siste seriekamp var mot Gjerpen så langt tilbake som 9. november. Neste kamp for Byåsen er borte mot Rælingen 4. januar og utover vinteren går Andrea og hennes medspillere en travel tid i møte med både seriekamper og tre hjemme- og tre bortekamper i gruppespillet i EHF-cupen mot sterke lag som russiske Rostov-Don, SG BBM Bietigheim fra Tyskland og ERD HC fra Ungarn.